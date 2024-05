Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara, Florin Ristei și Ilona Brezoianu s-au transformat in Shirley Bassey și au interpretat piesa „Get The Party Started”. Jurații au fost impresionați de felul in care concurentul a intrat in pielea personajului.

- Ediția din aceasta seara a inceput cu un show incendiar pe scena Te cunosc de undeva! Bella Santiago și Barbara Isasi s-au transformat in Bruno Mars și au intrat perfect in ”pielea” artistului! Iata ce au spus jurații!

- Alexia Țalavutis și Dima Trofim au facut show in gala de la Te cunosc de undeva din 9 martie 2024. Concurenții au pus in scena musicalul „Cabaret”, iar costumele, mișcarile și muzica, i-a lasat pe toți fara cuvinte. Cum au reacționat jurații.

- Moment unic in ediția din aceasta seara pe scena de la Te cunosc de undeva sezonul 20. Florin Ristei și Ilona Brezoianu s-au transformat in Pippo Franco și au cantat piesa „Chi chi chi, co co co”, o piesa pentru copii.

- Nu mai e un secret pentru nimeni fapul ca piesa „OTZL GLTZ” a Deliei a ajuns in trendingul romanesc. Artista a reinterpretat maneua dedicata Oțelului Galați in urma cu mai bine de un deceniu. In ediția din aceasta seara a emisiunii Te cunosc de undeva! sezonul 20, Alexia Țalavutis și Dima Trofim s-au…

- Ediția din aceasta seara de la Te cunosc de undeva! a adus o noua transformare pentru concurenți. Alexia Țalavutis și Dima Trofin s-au transformat in Tesher și Jason Derulo. Cei doi au interpretat piesa „Jalebi Baby”.

- Transformare spectaculoasa in aceasta seara, in prima ediție a sezonului cu numarul 20 a emisiunii Te cunosc de Undeva!. Alexia Țalavutis și Dima Trofim s-au transformat in Cher și Tina Turner și au interpretat piesa "Shame shame shame".

- In prima ediția a sezonului cu numarul 20 a emisiunii Te cunosc de undeva!, Jo și Liviu Teodorescu au facut un show incendiar. Cei doi s-au transformat in Rihanna și au interpretat piesa „We found love”.