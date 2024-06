Stiri pe aceeasi tema

- Edi Iordanescu (45 de ani), selecționerul Romaniei, a prezentat concluziile dupa meciul amical cu Bulgaria, incheiat fara gol inscris. Primul dintre cele doua partide-test dinaintea EURO s-a desfașurat de o maniera dezamagitoare. A fost 0-0 intre Romania și Bulgaria, cu cea mai mare ocazie ratata de…

- Dennis Man (25 de ani) a explicat cum s-a gandit sa execute penalty-ul pe care la ratat in amicalul Romania - Bulgaria (0-0) și le-a prezentat scuze coechipierilor sai pentru felul in care a gestionat faza care putea sa faca diferența in partida, in favoarea „tricolorilor”. Man a recunoscut, de asemenea,…

- In startul parții secunde a amicalului Romania - Bulgaria, „tricolorii” au primit un penalty # Dennis Man a batut extrem de slab, iar portarul Dyulgerov a aparat fara probleme. Romania a inceput tare repriza a secunda a meciului de pe Ghencea, iar in minutul 51 a primit un penalty, dupa ce Nicolae Stanciu…

- Romania joaca azi impotriva Bulgariei, iar echipa de start aleasa de Edi Iordanescu poate contura primul „11” pentru debutul la EURO 2024 # Denis Draguș, Florin Nița și Dennis Man sunt printre titulari. Naționala Romaniei are azi primul test inainte de EURO, contra Bulgariei. Iar echipa de start poate…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca retragerea candidatului coalitiei PSD – PNL pentru Primaria Capitalei reprezinta o „balbaiala politica de neiertat”, situatie din care decurge intrebarea daca exista vreo strategie pentru viitorul Romaniei a coalitiei. „Este greu sa gasesti cuvinte la o…

- Claudiu Keșeru (37 de ani) a scris in istorie in Bulgaria, in tricoul celor de la Ludogoreț. De șase ori campion al Bugariei, de trei ori golgeterul campionatului și de cinci ori desemnat cel mai bun jucator strain! Invitat la „Prietenii lui Ovidiu”, Keșeru a dezvaluit cateva momente importante ale…

- Laude la scena deschisa din partea lui Mihai Stoica pentru un „tricolor”, dupa Columbia – Romania 3-2. Managerul general de la FCSB s-a declarat cucerit de Dennis Man, pe care il considera cel mai bun jucator roman, la ora actuala. Dennis Man traverseaza o forma de vis, in acest sezon, fiind golgheter…

- Ianis Hagi a fost aclamat de mai mulți nord-irlandezi, fani Rangers, care au venit pe Arena Naționala pentru a urmari meciul amical Romania - Irlanda de Nord, scor 1-1. La final, mijlocașul ofensiv le-a transmis un mesaj. Hagi a intrat in minutul 75 al meciului cu Irlanda de Nord, in locul lui Dennis…