- Romanii au abandonat litoralul nostru in ultimii ani, din cauza prețurilor exagerate, dar in 2024, situația s-ar putea schimba complet. Cetațenii ar putea sa fie nevoiți sa aleaga doar plajele locale. VEZI AICI NOUA DESCOPERIRE PE CARE TOȚI ROMANII TREBUIE SA O ȘTIE

- Nivelul salariului reglementat in Marea Britanie a crescut mai mult decat se estima in primul trimestru din 2024, dar alte date sugereaza ca piata fortei de munca se confrunta cu dificultati, astfel incat Banca Angliei (BoE) ar putea decide luna viitoare sa reduca dobanda, arata datele publicate marti…

- Tentativa bancii austriece Raiffeisen de a-și vinde businessul din Rusia este aproape de un nou eșec, dupa ce Banca Centrala Europeana a indicat ca intenționeaza sa impuna reduceri semnificative ale activitații, potrivit agenției Bloomberg. Dupa ofensiva totala a Rusiei impotriva Ucrainei, declanșata…

- Euro a coborat la cel mai scazut nivel din acest an, in conditiile in care Banca Centrala Europeana pare sa reduca dobanzile inaintea Rezervei Federale, scrie Bloomberg, citat de Ziarul Financiar.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila a declarat ca va trimite Corpul de Control sa verifice informațiile privind un presupus val de decese suspecte la secția de Terapie Intensiva a Spitalului „Sfantul Pantelimon” din Sectorul 2 al Capitalei.

- Europa a incheiat iarna cu un nivel record de gaze naturale in depozite, regiunea fiind intr-o pozitie mult mai buna decat cea anticipata, scrie FT, citat de Ziarul Financiar. Nivelul gazului din depozite la finalul lunii martie in Uniunea Europeana, perioada considerata sfarsitul iernii in industrie,…

- Economia Ucrainei a crescut! Mai exact, economia ucraineana a crescut cu 5,3% anul trecut, pe masura ce Kievul a redobandit controlul asupra coridorului de export din Marea Neagra și a strans o recolta agricola consistenta, in pofida continuarii atacurilor rusești cu rachete și drone, transmite Bloomberg…

- Tik Tok este tot mai aproape de a fi interzis in SUA. Securitatea aplicației este pusa la indoiala in multe țari, iar unele state nu mai permit utilizarea platformei pe dispozitivele guvernamentale.