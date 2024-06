Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din toate institutiile de invatamant din tara au participat astazi, 31 mai, la careul solemn dedicat incheierii anului de invatamant 2023-2024. Imbracati in haine de sarbatoare si cu flori in maini, elevii, impreuna cu parintii si profesorii, au marcat „Ultimul sunet” cu cantece, dansuri si recitaluri…

- Nu sunt mulțumiți de vanzari! Incalzirea globala ar putea genera, la prima vedere, profit pentru anumite industrii, precum cea a berii sau inghetatei, insa modificarile climatice au un impact mai puternic si influenteaza consumul, dezamagind producatorii, arata Radu Puiu, analist financiar in cadrul…

- Problema stațiilor antigrindina devine una acuta pe Valea Damboviței, unde din ce in ce mai des au loc episoade de vreme severa, determinate de modificarile climatice tot mai agresive. Ultimul episod, cu urmari importante in starea plantațiilor de pomi fructiferi a avut loc chiar in ziua de Paște. A…

- „Ucraina nu va fi al doilea Afganistan”, spune Zelenski dupa aprobarea noului pachet de ajutor. Președintele ucrainean le transmite americanilor ca nu "finanțeaza razboiul", ci "protejeaza libertatea și democrația in toata Europa", informeaza Mediafax.

- Personalul diplomatic mexican de la Quito a parasit duminica, 7 aprilie, Ecuadorul, la doua zile dupa raidul politei locale in incinta ambasadei Mexicului, care a provocat condamnari internationale si ruperea relatiilor diplomatice dintre cele doua state, informeaza AFP, potrivit Agerpres."Personalul…

- Presedinta Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Rusia, Ella Pamfilova, a confirmat joi victoria lui Vladimir Putin cu 87,28% din sufragii in alegerile prezidentiale desfasurate intre 15 si 17 martie in Federatia Rusa. Ea a precizat ca numarul celor care au votat pentru liderul de la Kremlin a crescut…

- Ultimul conflict instituțional din DGASPC sector 2 se datoreaza dorinței edilului Radu Mihaiu de a distruge o instituție care nu a percutat la ordinele consilierei personale de taina, Alina Seghedi. Aceste doua personaje au un istoric discutabil in privința activitații de la Ministerul Fondurilor Europene,…