Dezbaterea electorală „Direct la Subiect – Eu cu cine VOTEZ?” a adunat peste 10.000 de vizualizări în primele 24 de ore Dezbaterea electorala „Direct la Subiect – Eu cu cine VOTEZ?” organizata duminica, 2 iunie, de Știri24 PLUS și transmisa live, pe Facebook și YouTube, a inregistrat peste 10.000 de vizualizari doar pe canalul de Facebook in primele 24 de ore. Evenimentul a oferit candidaților la funcția de primar al municipiului Lugoj ocazia de a se prezenta, de a adresa intrebari directe contracandidaților și de a raspunde intrebarilor jurnaliștilor. Din cei 11 candidați inscriși in competiția electorala au fost invitați 7, ținand cont de șansele reale ale acestora de a caștiga funcția de primar.… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

