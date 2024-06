Stiri pe aceeasi tema

- Dennis Man (25 de ani) a explicat cum s-a gandit sa execute penalty-ul pe care la ratat in amicalul Romania - Bulgaria (0-0) și le-a prezentat scuze coechipierilor sai pentru felul in care a gestionat faza care putea sa faca diferența in partida, in favoarea „tricolorilor”. Man a recunoscut, de asemenea,…

- Nationalele de fotbal ale Romaniei si Bulgariei au terminat la egalitate, 0-0, marti seara, intr-un meci amical jucat pe Stadionul Steaua din Bucuresti, penultimul test al tricolorilor inaintea EURO 2024. Partida a fost una echilibrata, iar ocaziile majore au lipsit. Totuși, tricolorii puteau deschide…

- Pe ultima suta de metri, camera cea mai mica poate fi pusa la dispoziția spitalelor, pentru a salva copiii nascuți prematur sau cu patologii complexe. Rata mortalitații infantile urca din nou, la 5,7 la mia de copii nascuți vii, fața de 5,2 anul anterior; Aparatura medicala din maternitați și secții…

- Se știe ca la Cumpana, sportul este un mod de viața. Sportivele secției lupte - Clubul Sportiv Victoria Cumpana, pregatite de profesorul Vasile Vicol au obținut rezultate excelente la ediția inaugurala a Turneului Internațional "Alina Vuc Trophy".200 de tinere luptatoare din Bulgaria, Ungaria, Moldova,…

- Tara noastra face parte din ruta transfrontaliera est-europeana folosita de retelele criminale pentru traficul de persoane. Aceste retele introduc migranti din Ucraina, Turcia si Afganistan in sau prin Romania, Ungaria, Slovacia, Bulgaria sau Polonia, prin intermediul tirurilor inmatriculate in Turcia.…

- Azi dimineața, Sistemul Național de Transport ( SNT ) Gaze a intrat in stare de prealerta și va ramane astfel pana spre seara. Motivul este unul paradoxal: avem prea multe gaze in conducte fața de consumul efectiv. La ora 07.00, linepack-ul Transgaz, care masoara cantitatea de gaze aflata in conducte…

- Romania a exportat pe 29 martie 400.000 de metri cubi de gaze in Republica Moldova, un lucru care se intimpla destul de rar, potrivit datelor interactive Transgaz din Romania, transmite IPN. Totodata, in ziua respectiva Transgaz a pompat din Bulgaria 4,3 milioane metri cubi și s-a procedat la o extracție…

- In perioada 14 – 17 martie, ROMEXPO organizeaza #TotulPentruCasaTa2024 – conceptul home & deco care reunește tematicile targurilor: Construct Ambient Expo, Romtherm, Mobila Expo și Expo Flowers & Garden. Peste 155 de companii, din 13 țari (Bulgaria, China, Grecia, India, Italia, Polonia, Romania, Serbia,…