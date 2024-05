Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara de la Te cunosc de undeva au fost momente spectaculoase, așa cum este și cel pregatit de Bella Santiago și Barbara Isasi. Cele doua au primit provocarea de a intra in pielea lui Dan Spataru și au cantat piesa „Tu, eu și-o umbrela”.

- In ediția din aceasta seara, Florin Ristei și Ilona Brezoianu s-au transformat in Shirley Bassey și au interpretat piesa „Get The Party Started”. Jurații au fost impresionați de felul in care concurentul a intrat in pielea personajului.

- Ediția din aceasta seara a inceput cu un show incendiar pe scena Te cunosc de undeva! Bella Santiago și Barbara Isasi s-au transformat in Bruno Mars și au intrat perfect in ”pielea” artistului! Iata ce au spus jurații!

- Show de excepție in ediția din aceasta seara pe scena de la Te cunosc de undeva! Connect-R și Shift s-au transformat in The Prodigy și au interpretat piesa Firestarter. Cum au comentat jurații momentul lor.

- Liviu Teodorescu și JO au fost cei care au deschis ediția din aceasta seara, cea cu numarul cinci a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 2, difuzata pe data de 16 martie 2024. Cei doi concurenți s-au transformat in Lil Nas X și au interpretat piesa "Star walkin'.

- In episodul din acasta seara, cel cu numarul 3 al emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 20, difuzat pe data de 2 martie 2024, Paula Chirila și Romica Țociu s-au transformat in Dr Dre și Snoop Dogg și au cantat piesa „The Next Episode”. Cum au comentat jurații prestația lor.

- Eliza si Zarug formeaza una dintre cele opt echipe participante in transforming show-ul Te cunosc de Undeva! sezonul 20. In ediția din aceasta seara, cei doi s-au transformat in Ozzy Osbourne și au cantat piesa „Dreamer”.

- In primul episod al sezonlui 20 al emisiunii Te cunosc de undeva!, difuzat pe data de 17 februarie 2024, Florin Ristei și Ilona Brezoianu s-au transformat in AC/DC și au interpretat celebra piesa "Thunderstruck". Cum au comentat jurații prestația lor.