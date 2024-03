Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Teodorescu sunt doi artiști talentați și niciun personaj nu poate sa le dea batai de cap. Din acest motiv, orice provocare la Te cunosc de undeva este o oportunitate in plus sa demonsteze cat sunt de versatili. In ediția din aceasta seara, cei doi s-au transformat in Meghan Trainor. Iata cum s-au…

- Bella Santiago și Barbara Isasi au caștigat a șasea gala Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 23 martie 2024. Trasnformarea lor in Cardi B și Megan Thee Stallion i-a convins pe toți ca merita sa ocupe prima poziție in clasament.

- In ediția aceasta seara, Bella Santiago și Barbara Isasi au fost puse la grea incercare. Cele doua concurente au fost nevoite sa cante in limba romana cunoscuta piesa „M-am nascut langa Carpați” a regretatului Ion Dolanescu.

- Ediția din aceasta seara de la Te cunosc de undeva! a adus o noua provocare pentru Emi și Cuza, asta pentru ca au avut de pregatit un moment cu totul special, dar in același timp. S-au transformat in Stela Popescu și Alexandru Arșinel.

- Barbara Isasi și Bella Santiago fac echipa in noul sezon la Te cunosc de undeva. Cele doua concurente iși doresc sa iși depașeasca condiția și sa arate de ce sunt in stare in show-ul transformarilor. Cu toate ca au caștigat, in trecut, vor sa o faca impreuna, de aceasta data.

- In sezonul cu numarul 20 al emisiunii Te cunosc de Undeva!, Romica Țociu și Paula Chirila fac echipa. In prima ediție a emisiunii, cei doi concurenți s-au transformat in Andra și Maria Tanase și au interpretat piesa „Cine iubește și lasa”.

- In primul episod al sezonlui 20 al emisiunii Te cunosc de undeva!, difuzat pe data de 17 februarie 2024, Florin Ristei și Ilona Brezoianu s-au transformat in AC/DC și au interpretat celebra piesa "Thunderstruck". Cum au comentat jurații prestația lor.

- Bella Santiago și Barbara Isasi fac echipa la „Te cunosc de undeva”, sezonul 20, emisiune care revine la Antena 1 din 17 februarie. Sezonul 20 „Te cunosc de undeva!” dezvaluie o echipa plina de energie, formata din Barbara Isasi și Bella Santiago: „Pentru mine, cele mai amuzante momente sunt cele in…