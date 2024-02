Stiri pe aceeasi tema

- In prima ediție a sezonului 20 a emisiunii Te cunosc de undeva!, Alina Pușcaș și Andreea Balan au reușit sa atraga toate privirile cu ținutele lor. Cele doua au stralucit și la propriu, și la figurat, in rochiile argintii.

- Alexia Țalavutis și Dima Trofim au avut parte de momente amuzante in timpul filmarilor pentru „Te cunosc de undeva!”, show-ul care va incepe in curand la Antena 1. Cei doi artiști au povestit prin ce peripeții au trecut pe platoul de filmare.„Te cunosc de undeva!”, unul dintre cele mai longevive talent…

- Bella Santiago și Barbara Isasi fac echipa la „Te cunosc de undeva”, sezonul 20, emisiune care revine la Antena 1 din 17 februarie. Sezonul 20 „Te cunosc de undeva!” dezvaluie o echipa plina de energie, formata din Barbara Isasi și Bella Santiago: „Pentru mine, cele mai amuzante momente sunt cele in…

- Eliza Natanticu si Zarug fac echipa la „Te cunosc de undeva”, show-ul de la Antena 1 care a ajuns la cel de-al 20-lea sezon. „Te cunosc de undeva!”, unul dintre cele mai longevive talent show-uri din Romania, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, in fiecare sambata, de la 20.00.…

- Te cunosc de undeva!, unul dintre cele mai longevive talent show-uri din Romania, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, in fiecare sambata, de la 20.00. Printre cele 8 echipe de artisti ce au raspuns provocarii de a participa in cadrul celebrului show al transformarilor se…

- Ei sunt concurentii sezonului 20 Te cunosc de undeva. Cand incepe emisiunea la Antena 1 Antena 1 pregatește un nou sezon al emisiunii Te cunosc de undeva. Sezonul cu numarul 20 incepe sambata, 17 februarie, ora 20:00. Este vorba despre un sezon de tip Best Of, la care vor participa cei mai buni concurenți…

- Vedetele care participa la Te cunosc de undeva All Stars 2024 Antena 1 pregatește un nou sezon al emisiunii Te cunosc de undeva. Filmarile pentru sezonul cu numarul 20 au inceput deja. Este vorba despre un sezon de tip Best Of, la care vor participa cei mai buni concurenți din edițiile anterioare. Și…