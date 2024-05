Stiri pe aceeasi tema

- Semifinala Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 18 mai 2024 a adus in fața telespectatorilor momente spectaculoase. Patru perechi s-au calificat in Marea Finala Te cunosc de undeva! Sezonul 20. Cu toții au facut adevarate demonstrații de voce și talent pentru a se califica in ultima gala din acest sezon.…

- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul 13 a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 20, Bella Santiago și Barbara Isasi s-au transformat in Michael Jackson și au interpretat piesa „Billie Jean”. Cum au comentat jurații momentul inedit al celor doua.

- In ediția din aceasta seara de la Te cunosc de undeva au fost momente spectaculoase, așa cum este și cel pregatit de Bella Santiago și Barbara Isasi. Cele doua au primit provocarea de a intra in pielea lui Dan Spataru și au cantat piesa „Tu, eu și-o umbrela”.

- Ediția din aceasta seara de la Te cunosc de undeva a debutat cu un moment special, pregatit de Bella Santiago și Barbara Isasi. Cele doua concurente s-au transformat in Loreen și au interpretat piesa „Tattoo”.

- Ediția din aceasta seara a inceput cu un show incendiar pe scena Te cunosc de undeva! Bella Santiago și Barbara Isasi s-au transformat in Bruno Mars și au intrat perfect in ”pielea” artistului! Iata ce au spus jurații!

- Bella Santiago și Barbara Isasi au „rupt” scena cu energia lor in cea de-a șasea gala Te cunosc de undeva! sezonuș 20 din 23 martie 2024. Concurentele s-au transformat in Cardi B și Megan Thee Stallion și au reușit un show spectaculos.

- Romica Țociu și Paula Chirila au parte de o mulțime de promocari la Te cunosc de undeva. Cei doi formeaza o echipa puternica in cadrul competiției și demonstreaza tot timpul cat sunt de buni. Cu toate acestea, au avut și un personaj greu, care le-a dat batai de cap.

- Bella Santiago și Barbara Isasi au facut un adevarat show in a patra gala Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 9 martie 2024. Concurentele au intrat in pielea celor de la Black Eyed Peas și au cantat „Don't Phunk with My Heart”.