Stiri pe aceeasi tema

- Este un nou trend! O serie de angajatori ofera scheme de acces și folosire a vehiculelor electrice (VE) la preț avantajos, pentru a incerca sa atraga angajații care cauta beneficii ecologice, scrie Euronews . Mașinile electrice sunt oferite in unele companii din Marea Britanie ca un beneficiu pentru…

- Producatorul auto chinez BYD va lua in considerare construirea unei a doua fabrici de asamblare in Europa in 2025, a declarat joi directorul sau european Michael Shu, transmite Reuters, potrivit news.ro.

- Producatorul american de mașini electrice Tesla recheama in service toate cele 3.878 de camionete Cybertruck pe care le-a livrat, din cauza unor posibile probleme la pedala de accelerație, care ar putea cauza tamponari, scrie vineri TechCrunch.com.

- Norvegia este un adevarat paradis pentru mașinile cu zero emisii. De la inceputul anului, mașinile electrice au reprezentat 90% din totalul vanzarilor de mașini noi. In acest ritm, Norvegia are toate șansele sa iși atinga obiectivul de a interzice vanzarea de mașini termice noi pana in 2025. Dar, o…

- Tot mai multi soferi si-au dat seama ca exista o mulțime de motive pentru a renunța la mașinile electrice, de la costuri de asigurare din ce in ce mai mari pana la degradarea bateriei și autonomia redusa in condiții de temperaturi scazute. Am putea lua exemplul unui barbat din Marea Britanie. Acesta…

- Conducatorii auto constata ca exista o mulțime de motive pentru a renunța la mașinile electrice, de la costuri de asigurare din ce in ce mai mari pana la degradarea bateriei și autonomia redusa in condiții de temperaturi scazute, relateaza inews.co.uk.

- Accizele percepute la carburanți reprezinta un element vital și stabil al veniturilor bugetare ale oricarui stat. De fapt, prețul real al benzinei și motorinei la pompa constituie doar aproximativ 40% din suma totala afișata, restul reprezentand taxe și accize impuse de autoritațile fiscale, scrie The…

- Studiul, desfașurat de Emissions Analytics arata ca anvelopele mașinilor electrice sunt confecționate din cauciuc sintetic, care conține substanțe ce contribuie semnificativ la poluarea mediului. Astfel, greutatea mare a vehiculului eliberareaza particule periculoase care ajung ulterior in sol și in…