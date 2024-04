Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca duminica 28 aprilie 2024, orele 06:00-18:00, va fi sistat traficul rutier, inclusiv transportul public, pe bd. Ștefan cel Mare și Sfint, tronsonul cuprins intre str. Mitropolit G. Banulescu - Bodoni și str. A. Pușkin, cu redirecționarea acestuia pe strazile…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca joi, 11 aprilie 2024, in intervalul orelor: 10:00 – 15:00, va fi suspendat traficul rutier pe str. Alexei Mateevici, tronsonul cuprins intre strazile Mitropolit G. Banulescu – Bodoni și Sfatul Țarii, in legatura cu necesitatea executarii lucrarilor de reabilitare…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 10 aprilie - 10 mai 2024, in intervalul de timp 09:00-16:00, va fi suspendat parțial traficul rutier pe strada Petricani, tronsonul cuprins intre strazile Mihai Viteazul și Calea Orheiului.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 10 aprilie - 10 mai 2024, in intervalul de timp 09:00-16:00, va fi suspendat parțial traficul rutier pe str. Petricani, tronsonul cuprins intre strazile Mihai Viteazul și Calea Orheiului. Masura a fost luata in legatura cu necesitatea executarii…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a intervenit intr-un incendiu produs in aceasta noapte pe strada Pușkin 56 din municipiul Chișinau. Potrivit informațiilor incendiu a mistuit mai multe bunuri materiale din interiorul unui oficiu al unei agenții imobiliare.

- Miine transportatorii anunța ca vor ieși la protest in centrul capitalei. Protestul se va desfașura in Piața Marii Adunari Naționale și va incepe la ora 11:00, {{731105}}”In privința protestului transportatorilor preconizat pentru data de 15 februarie 2024, dupa ședința organizata de Primaria mun. Chișinau,…