Intr-o lume in care ritmul alert pare sa guverneze fiecare aspect al vieții noastre, exista locuri in care timpul pare sa-și fi luat concediu. Un astfel de loc este Bisoca, unde tradițiile și valorile locale raman vii și vibrante. Aproape un an a trecut de cand un fotograf a raspuns pozitiv invitației Alinei de la […] The post Descoperirea Zestrei Bisocene: Tradiții și valori locale intr-o lume moderna appeared first on Puterea.ro .