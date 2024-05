Fotbal feminin: Noua campioana, Farul Constanta, a incheiat Superliga cu stil. Laura Rus, pe primul loc in clasamentul golgeterilor

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina a Farului Constanta isi continua seria rezultatelor care sa o apropie de primul titlu de campioana din istorie.Astazi, 21 aprilie 2024, in etapa a 6 a din turneul play off al Ligii Nationale, fetele de pe litoral au castigat, din nou, duelul din deplasare cu Poli Timisoara, formatie…

- SSU Politehnica Timișoara și CS Phoenix Buziaș au remizat, scor 2-2, in runda cu numarul 3 a play-off-ului Seriei 8 din al treilea eșalon. Galeria gazdelor a afișat o scenografie inedita. Poli Timișoara a luat-o de la capat, din Liga 3. Formația pregatita de Paul Codrea ocupa locul secund in play-off,…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei a remizat in amicalul cu Irlanda de Nord, jucat pe Arena Nationala de Bucuresti.Scorul a fost 1 1 1 1 .Oaspetii au deschis scorul in minutul 7, prin Reid, iar tricolorii au egalat in minutul 23, in urma golului lui Man.Romania selectioner, Edward Iodanescu a jucat…

- Echipa feminina de fotbal Farul Constanta a disputat primul meci din grupa B a Cupei Romaniei, in deplasare cu CSM Alexandria.Partida s a incheiat cu succesul gazdelor, scor 2 1 1 1 .Golul Farului a fost marcat de Laiu 34 ndash; din penalty .Echipa de start a formatiei de pe litoral antrenor, Raluca…

- Echipa feminina de fotbal Farul Constanta a reusit, astazi, 16 martie 2024, a doua victorie consecutiva in deplasare in turneul play off al Superligii din tot atatea meciuri , 3 2 1 1 cu Cskszereda Miercurea Ciuc, iar jucatoarele de pe litoral continua lupta pentru castigarea campionatului.Au marcat:…

- Naționala feminina a Romaniei a efectuat zilele trecute un stagiu de pregatire in Antalya, unde a disputat și doua partide amicale. Printre tricolorele selecționate s-a aflat și jucatoarea nascuta la Turda, Madalina Tatar. Aceasta a evoluat in ambele partide pe care Romania le-a disputat in Antalya:…

- Dambovițeanca Andreea Paraluța (29 ani) a bifat noi prezențe in echipa naționala de fotbal feminin a Romaniei in ultima saptamana. In perioada 19-28 februarie, selecționata tricolora a susținut un turneu de pregatire in Turcia, iar pe parcursul acestuia a susținut doua jocuri amicale. In primul meci,…

- "Jandarmii s-au indreptat catre grupul de suporteri pentru a-i identifica pe cei care au savarsit faptele mai sus mentionate, moment in care o parte dintre suporteri au devenit recalcitranti. Fortele de ordine au intervenit pentru restabilirea ordinii publice, in urma careia sase suporteri au fost imobilizati…