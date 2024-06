In data de 16 iunie au intrat in vigoare prevederile legii 406/2023 potrivit careia toate firmele din Romania sunt obligate sa accepte și plata cu cardul la POS sau terminalele caselor de marcat. Micii comercianți din magazinele de cartier vor avea probleme, pentru inceput, generate de procedurile de implemetare și de costuri. Legea 406/2023, care […] The post Legea a intrat in vigoare. Comercianții sunt obligați sa accepte și plata cu cardul la POS appeared first on Puterea.ro .