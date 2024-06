Accident grav în centrul Capitalei: Coliziune între un microbuz și un autoturism, 12 răniți Accident de proporții in Capitala, in care au fost implicate 15 persoane. In urma celor intamplate, 12 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Totul s-a produs in Piața Unirii, intre un autoturism și un microbuz. Accident in Piața Unirii Douasprezece persoane au fost ranite și transportate la spital, dupa un accident produs luni noaptea […] The post Accident grav in centrul Capitalei: Coliziune intre un microbuz și un autoturism, 12 raniți appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

