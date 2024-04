Farul Constanta: Fotbalistele, pe drumul catre titlul de campioana. Victorie in deplasare cu Poli Timisoara

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de baschet CSM Constanta a castigat si al doilea meci al finalei Ligii Nationale, pe care o duce cu FCC Baschet UAV Arad, iar echipa de pe litoral conduce cu 2 0 dupa primele doua partide ale intalnirii, jucate la Constanta. Fetele antrenate de Alexandru Olteanu, Alina Serban si Volha…

- Dupa patru victorii in tot atatea meciuri din play off, Farul Constanta a inregistrat primul esec in aceasta faza a Superligii. Dupa o serie excelenta de victorii, in urma carora urcase pe primul loc in clasamentul din play off al Superligii, echipa feminina a Farului Constanta a pierdut, surprinzator,…

- Farul Constanta, campioana in exercitiu a Romaniei, a castigat un nou meci in play off, 2 1 in deplasare cu Universitatea Craiova, iar "marinariildquo; continua cu incredere lupta pentru calificarea in cupele europene.In urmatoarea partida, ultima din turul turneului play off. echipa de pe litoral va…

- Parcurs perfect pentru echipa feminina de fotbal Farul Constanta in turneul play off al Superligii.Astazi, 24 martie 2024, formatia de pe litoral, a doua in clasament, a realizat a treia victorie din tot atatea meciuri, invingand pe teren propriu liderul Politehnica Timisoara, scor 3 0 2 0 .Au marcat:…

- Campioana a sezonului regular al Ligii Nationale si proaspat castigatoare a Cupei Romaniei, echipa feminina de baschet CSM Constanta a inceput cu dreptul lupta pentru titlu Fetele antrenate de Alexandru Olteanu, Alina Serban si Volha Tamirgeanu au realizat o victorie concludenta, astazi, 16 martie 2024,…

- Echipa feminina de fotbal Farul Constanta a reusit, astazi, 16 martie 2024, a doua victorie consecutiva in deplasare in turneul play off al Superligii din tot atatea meciuri , 3 2 1 1 cu Cskszereda Miercurea Ciuc, iar jucatoarele de pe litoral continua lupta pentru castigarea campionatului.Au marcat:…

- Formatia de fete a Farului Constanta si a indeplinit primul obiectiv din acest sezon, calificarea in turneul play off al Superligii Nationale.In ultima partida din sezonul regular, jucata astazi, 3 martie 2024, pe teren propriu, constantencele s au impus fara probleme in disputa cu Banat Girls, scor…

- In meci amical, Poli Timișoara – CSU Alba Iulia 1-3 (1-2) | Victorie importanta pentru albaiulieni, Pintea – o dubla CSU Alba Iulia, victorie importanta cu Poli Timișoara, in deplasare, scor 3-1 (2-1), remarcandu-se Pintea – cu o dubla, in acest joc amical CSU Alba Iulia a caștigat un nou meci de verificare,…