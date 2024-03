Fotbalistele de la Farul Constanta au invins si campioana Romaniei si au urcat pe locul intai in clasament

Stiri pe aceeasi tema

- A doua clasata, Farul Constanta, se dueleaza cu Universitatea Cluj, echipa de pe locul trei. Singura echipa din turneul play off al Superligii cu punctaj maxim dupa trei etape, echipa feminina de fotbal Farul Constanta a doua clasata sustine sambata, 30 martie 2024, partida din etapa a patra, intalnind…

- Parcurs perfect pentru echipa feminina de fotbal Farul Constanta in turneul play off al Superligii.Astazi, 24 martie 2024, formatia de pe litoral, a doua in clasament, a realizat a treia victorie din tot atatea meciuri, invingand pe teren propriu liderul Politehnica Timisoara, scor 3 0 2 0 .Au marcat:…

- Echipa Dinamo Bucuresti a dispus luni seara, in deplasare, scor 2-0, de echipa campioana a Romaniei, Farul Constanta, in ultimul meci al etapei a 25-a. Dinamo a fost mai sigura la Ovidiu si a deschis scorul in minutul 29, prin Velkovski, care a deviat cu capul o centrare a lui Pavicic. Imediat…

- Stadionul central al complexului Academiei Hagi, de la Ovidiu, gazduieste astazi, 12 februarie 2024, meciul dintre Farul Constanta, campioana in exercitiu a Romaniei, si Dinamo Bucuresti, ultima clasata, in partida care inchide etapa a 25 a a Superligii 2023 2024.Partida incepe la ora 20.00. Pe loc…

- In urma cartonasului galben primit in meciul cu FCSB, Louis Munteanu va lipsi, suspendat, din ofensiva Farului la meciul cu Dinamo. Ca si runda trecuta, ultimul meci din etapa a 25 a a Superligii 2023 2024 e unul in care joaca Farul Constanta, campioana in exercitiu a Romaniei. Luni, 12 februarie 2024,…

- Ambele adversare de duminica au cate doua victorii, doua egaluri si o infrangere in ultimele cinci meciuri. Campioana in exercitiu a Romaniei, Farul Constanta, sustine duminica, 21 ianuarie 2024, primul meci oficial din noul an, intalnirea din deplasare cu Universitatea Craiova, contand pentru etapa…

- In ultima etapa din sezonul regular, Farul Constanta va juca pe teren propriu cu ACS Banat Girls. Au reluat pregatirea si fotbalistele de la Farul Constanta, echipa nou promovata, care a incheiat anul 2023 pe locul trei in clasamentul Superligii. Din sezonul regular mai e de jucat o partida dintre cele…

- Duminica, 21 ianuarie 2024, Farul Constanta sustine meciul din etapa a 22 a a Superligii. Farul Constanta, campioana Romaniei, a intrat in linie dreapta cu pregatirea debutului oficial din 2024, "marinariildquo; urmand a intalni la finele acestei saptamani Universitatea Craiova, in deplasare. Partida…