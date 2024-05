Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a subliniat, intr-o declarație sambata, ca Romania este o țara sigura și ca nu exista motive de ingrijorare in ceea ce privește un posibil atac din partea Rusiei. Afirmația a fost facuta in contextul recentelor evenimente legate de cazul unui roman arestat pentru spionaj in…

- Romania e o tara sigura si nu va intra in niciun razboi", declara premierul Marcel Ciolacu in Timis, referindu se la cazul diplomatului din Ambasada Rusiei la Bucuresti, declarat persona non grata de catre autoritatile romane.Marcel Ciolacu a fost intrebat ce trebuie sa faca Romania, dupa ce un diplomat…

- Suntem intr-un moment tensionat al relațiilor dintre Romania și Rusia. Premierul Marcel Ciolacu nu a ezitat sa-și exprime convingerile ferm și clar, chiar și in fața criticilor venite din partea Kremlinului. Declarațiile sale privind identitatea naționala și lingvistica din Republica Moldova au generat…

- Daca timp de 30 de ani am fost obișnuiți cu un singur furnizor de gaze naturale, care putea dicta condiții politice atunci cind vorbeam de energie, acum intram intr-o noua era pe piața gazelor. Afirmația a fost facuta de ministrul Energiei, Victor Parlicov, in cadrul unui interviu acordat in exclusivitate…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, marti seara, ca este prematur sa se spuna daca Romania va da sau nu sistemul Patriot Ucrainei, decizia, extreme de importanta, urmand a fi luata in cadrul CSAT. „O eventuala decizie a Romaniei deranjeaza foarte mult Moscova”, a afirmat Ciolacu, adaugand ca Rusia nu…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut astazi o intrevedere cu directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Mariano Grossi, aflat in vizita oficiala in Romania. Premierul Marcel Ciolacu a primit vizita in Romania a directorului general al Agenției Internaționale…

- Romania reintroduce schema de ajutor pentru sprijinirea societaților comerciale din țara, in contextul razboiului declanșat de Rusia pe teritoriul Ucrainei. Comisia Europeana și-a dat luni acordul. Comisia Europeana a aprobat luni reintroducerea in Romania a schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea…

- Sincer, cred ca presa din Romania a ajuns intr-un hal in care nu a mai fost, este de parere jurnalistul Vitalie Calugareanu, corespondent Deutsche Welle Chișinau. Afirmația sa are la baza decizia unei televiziuni din Romania de a trimite un om la „Chișinau ca sa prinda «anexarea» la Rusia. Și de dimineața…