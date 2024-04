Stiri pe aceeasi tema

- PIB-ul per capita exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS) varia anul trecut intre 64% din media UE in Bulgaria, 78% in Romania si 240% din media UE in Luxemburg, arata datele preliminare publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Romania a depașit in premiera Ungaria.…

- Klaus Iohannis este singurul candidat oficial in cursa pentru funcția de secretar general al NATO, susține europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan. In legatura cu o candidatura a ministrului Olandei, europarlamentarul PNL considera ca se discuta ”informal”. Siegfried Mureșan a mai subliniat ca președintele…

- In țara noastra, accesul la servicii medicale pentru ucraineni este similar celui de care beneficiaza cetațenii romani, a anunțat ministrul Sanatații Rafila. De asemenea, in țara noastra, ucraineni au acces inclusiv la programele de sanatate. „… accesul la servicii medicale pentru ucraineni in Romania…

- MApN urmeaza sa asigure combustibilul pentru Armata NATO care va tranzita Romania pentru a ajunge in Ucraina, unde lipsa muniției se vede tot mai mult. De asemenea, 50 de militari ucraineni vor fi instruiți in Romania. Finlanda, țara membra NATO din 2023, a cerut acordul Romaniei sa tranziteze Romania…

- Europa ramane puternic dependenta de importurile de energie chiar si dupa criza energetica, dependenta de Rusia fiind inlocuita cu dependenta de alte tari, arata o analiza realizata de Asociatia Energia Inteligenta (AEI), pe baza datelor Eurostat. Potrivit sursei citate, Romania este tara cea mai…

- Chiar și dupa incheierea crizei energetice, Europa ramane in mare masura dependenta de importurile de energie, cu dependența fața de Rusia fiind inlocuita de dependența de alte țari, conform unei analize efectuate de Asociația Energia Inteligenta (AEI) pe baza datelor furnizate de Eurostat, citate de…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, ii liniștește pe romani și da asigurari ca in acest moment nu se pune problema ca Rusia sa atace Romania. Ministrul Apararii , Angel Tilvar, aduce un mesaj de liniște pentru poporul roman, asigurand ca in prezent nu exista amenințarea unei posibile agresiuni din partea…

- In perioada 6-7 martie, se vor afla la București lideri importanți ai UE cu ocazia congresului PPE. Printre aceștia se numara Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, dar și șefi de stat și de guvern. De asemenea, vor mai fi prezenți comisari…