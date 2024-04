Romania reintroduce schema de ajutor pentru sprijinirea societaților comerciale din țara, in contextul razboiului declanșat de Rusia pe teritoriul Ucrainei. Comisia Europeana și-a dat luni acordul. Comisia Europeana a aprobat luni reintroducerea in Romania a schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea companiilor in contextul razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. 2,5 miliarde de euro ajutor de stat pentru firmele romanești Schema reintrodusa a fost aprobata conform Cadrului temporar de criza si de tranzitie adoptat de Comisia Europeana…