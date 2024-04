Stiri pe aceeasi tema

- Romania reintroduce schema de ajutor pentru sprijinirea societaților comerciale din țara, in contextul razboiului declanșat de Rusia pe teritoriul Ucrainei. Comisia Europeana și-a dat luni acordul. Comisia Europeana a aprobat luni reintroducerea in Romania a schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea…

Comisia Europeana a aprobat luni reintroducerea schemei Romaniei de aproximativ 2,5 miliarde de euro (12,5 miliarde de lei) pentru sprijinirea companiilor in contextul razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. Schema reintrodusa a fost aprobata…

- Comisia Europeana a aprobat miercuri acordarea de catre Romania a unei scheme de ajutor in valoare de 3 miliarde de euro (15,22 miliarde lei) in sprijinul instalatiilor care produc energie eoliana onshore si solara fotovoltaica, in vederea promovarii tranzitiei catre o economie “zero net”, in conformitate…

- Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar de criza si de tranzitie pentru ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 9 martie 2023 si modificat la 20 noiembrie 2023, in vederea sprijinirii unor masuri in sectoare care sunt esentiale pentru accelerarea tranzitiei verzi si pentru reducerea dependentei…

- Comisia Europeana a aprobat un ajutor de stat al Romaniei, in valoare de 37,6 milioane euro, echivalentul a 187 de milioane lei, pentru sprijinirea producatorilor de tomate si de usturoi in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei. Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutor de stat a Romaniei…

Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutor de stat a Romaniei de aproximativ 37,6 milioane euro (187 de milioane lei), destinata sprijinirii producatorilor de tomate si de usturoi in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, arata comunicatul de presa al Executivului european. Schema a fost…

- Comisia Europena aproba o schema de ajutor de stat a Romaniei in valoare de 241 de milioane euro pentru sprijinirea producatorilor agricoli in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei.”Comisia Europeana a aprobat o schema a Romaniei de aproximativ 241 de milioane euro (1,2 miliarde lei) pentru…

