Comisia Europeana a aprobat un ajutor de stat al Romaniei, in valoare de 37,6 milioane euro, echivalentul a 187 de milioane lei, pentru sprijinirea producatorilor de tomate si de usturoi in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei. Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutor de stat a Romaniei de aproximativ 37,6 milioane euro (187 de milioane lei), destinata sprijinirii producatorilor de tomate si de usturoi in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, arata comunicatul de presa al Executivului european. Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar de criza si de tranzitie…