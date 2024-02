Comisia Europeană aprobă o schemă de ajutor de stat a României de 241 de milioane euro pentru sprijinirea producătorilor agricoli ”Comisia Europeana a aprobat o schema a Romaniei de aproximativ 241 de milioane euro (1,2 miliarde lei) pentru sprijinirea sectorului agricol al productiei vegetale primare in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei. Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar de criza si de tranzitie pentru ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 9 martie 2023 si modificat la 20 noiembrie 2023, in vederea sprijinirii unor masuri in sectoare care sunt esentiale pentru accelerarea tranzitiei verzi si pentru reducerea dependentei de combustibili”, anunta CE. Ajutoarele din cadrul schemei vor fi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

