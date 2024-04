Stiri pe aceeasi tema

- Comisia aproba reintroducerea unei scheme de ajutor de stat a Romaniei in valoare de 2,5 miliarde EUR pentru sprijinirea intreprinderilor in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei. Comisia Europeana a aprobat reintroducerea unei scheme de ajutor de stat a Romaniei de aproximativ 2,5 miliarde…

- Comisia Europeana a aprobat o schema pentru Romania de aproximativ 164 de milioane EUR (815,5 milioane RON) pentru sprijinirea sectorului producției agricole primare in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei. Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar de criza și de tranziție pentru…

- Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar de criza si de tranzitie pentru ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 9 martie 2023 si modificat la 20 noiembrie 2023, in vederea sprijinirii unor masuri in sectoare care sunt esentiale pentru accelerarea tranzitiei verzi si pentru reducerea dependentei…

- ”Comisia Europeana a aprobat o schema a Romaniei de aproximativ 241 de milioane euro (1,2 miliarde lei) pentru sprijinirea sectorului agricol al productiei vegetale primare in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei. Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar de criza si de tranzitie pentru…

