- Romanii platesc printre cele mai mici preturi din Uniunea Europeana la energie electrica si gaze naturale, potrivit Eurostat, o noua confirmare a faptului ca schema de sprijin a consumatorilor functioneaza, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

- Preturile platite pentru energia electrica si gazele naturale de catre romani sunt printre cele mai mici din Uniunea Europeana, arata Eurostat.Eurostat a publicat statistica cu privire la preturile platite pentru energie electrica si gaze naturale de consumatorii casnici si non casnici din cadrul Uniunii…

- Facturile de energie electrica și gaze au scazut in UE, in a doua jumatate a anului 2023, dupa creșterea masiva din 2022 declanșata de invadarea Ucrainei de catre Rusia, arata datele Eurostat publicate joi. Romania se afla printre țarile cu cele mai mici prețuri la electricitate și gazele furnizate…

- De asemenea, prin forma ordonantei adoptata joi de catre Executiv este eliminata posibilitatea introducerii taxei pe soare pentru prosumatori si se continua schema de sprijin pentru consumatorii de energie electrica si gaze naturale. „Asa cum am promis, mentinem mecanismul de plafonare a preturilor…

- Preturile la gaz si curent vor fi plafonate pana in primavara anului viitor, potrivit unui anunț facut de premierul Marcel Ciolacu in ședința de Guvern. Culmea este ca aceasta masura nu avantajeaza pe nimeni intrucat tarifele la gaze și electricitate s-au redus simțitor la nivelul Uniunii Europene.…

- "In trimestrul III al anului trecut, luand in calcul preturile plafonate, deci cele platite efectiv de romani, Romania a avut al patrule cel mai ieftin gaz si a cincea cea mai ieftina energie electrica din Uniunea Europeana. Sunt datele Eurostat pe trimestrul III din 2023. Sunt curios daca aceste stiri…

- Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește procentul populației cu competențe digitale elementare, conform ultimelor date publicate de Eurostat. Cu doar 28% din populație indeplinind acest criteriu in 2023, țara noastra se situeaza semnificativ sub media UE de 55% și departe…

- Un proiect de strategie industriala al Ministerului Economiei scoate in evidența dezastrul catre care se indreapta consumatorii non-casnici ca urmare a creșterii uriașe a prețurilor la energie electrica și gaze naturale. Un proiect de strategie industriala al Ministerului Economiei evidențiaza faptul…