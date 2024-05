Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) se situeaza pe locul 2 in lista celor 20 de proiecte admise in etapa de evaluare tehnico-economica in cadrul apelului PNRR 2023/C15/MEDU/I17 „Construcția infrastructurii universitare pentru campusurile studențești ale viitorului”, cu proiectul „Dezvoltarea…

- Romania se situeaza in categoria de poluare portocalie, alaturi de alte țari din regiunea est-europeana The post ALERTA IN ROMANIA Poluarea aerului depașește de cinci ori nivelurile de siguranța first appeared on Informatia Zilei .

- Directoarea Agenției Naționale Antidrog, Ramona Dabija, a declarat, la Antena 3, ca un studiu chimic realizat asupra apei reziduale din București a indicat prezența unor droguri precum cocaina, ketemina și ecstasy. Asemenea teste se realizeaza in peste 100 de orașe europene, scopul fiind acela de a…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca alegerile locale din 31 martie vor fi ultimele in care se implica, transmite vineri agentia oficiala de presa Anadolu, preluata de Reuters, informeaza Agerpres. Recep Tayyip Erdogan se retrage! Președintele Turciei a condus destinele țarii timp de…

- Hanoi este cel mai poluat oraș al lumii, potrivit unui clasament in care capitala Romaniei ocupa locul al 35-lea cu indicele 75, care corespunde unei poluari atmosferice moderate, transmite Reuters. Ca Hanoiul este cel mai poluat oraș al lumii se vede: strazile și cladirile sunt sufocate de smog, vizibilitatea…

- Potrivit specialiștilor, la nivel mondial 15 din 10.000 de persoane s-au nascut cu sindrom alcoolic fetal. Asta inseamna ca mama a consumat des contitați mari de alcool in timpul sarcinii. In Romania acest fenomen este in creștere, mai ales in zonele sarace din Oltenia sau Moldova.Un medic neonatolog…

- Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au aprobat o noua directiva privind calitatea aerului, care aduce imbunatațiri semnificative pentru cetațeni, inclusiv dreptul de a solicita despagubiri in cazul imbolnavirilor cauzate de poluare. Astfel, romanii vor putea si ei sa solicit daune autoritatilor…

- Gravidele și femeile care tocmai au nascut nu vor mai sta la coada la analize: Doar 4 din 10 femei insarcinate au acces gratuit in timpul sarcinii la aceste tipuri de analize Gravidele și femeile care tocmai au nascut nu vor mai sta la coada la analize: Doar 4 din 10 femei insarcinate au acces gratuit…