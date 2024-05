Stiri pe aceeasi tema

- Constructia de catre armata americana a portului artificial si temporar pentru a permite trimiterea de mai multe ajutoare umanitare in Fasia Gaza este mai mult de jumatate finalizata, a anuntat miercuri Departamentul Apararii al Statelor Unite, noteaza AFP, citat de AGERPRES.

- Curtea Internationala de Justitie (CIJ), cel mai inalt organ judiciar al ONU, a ordonat joi Israelului sa ofere "asistenta umanitara de urgenta" in Fasia Gaza, in fata "foametei care se instaleaza "pe teritoriul palestinian, transmite AFP, conform Agerpres. Aceasta ordonanta este adresata Israelului…

- Israelul a acceptat "mai mult sau mai putin" un acord de armistitiu in Fasia Gaza, in prezent mingea aflandu-se "in terenul Hamas", a declarat sambata un responsabil american, in timp Statele Unite au inceput sa parasuteze ajutor umanitar in teritoriul palestinian, relateaza AFP, citat de AGERPRES.…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat luni ca programele de asistenta umanitara din Fasia Gaza se vor incheia in cazul unei ofensive asupra orasului supraaglomerat Rafah, de unde Israelul vrea sa evacueze civili pentru a invinge definitiv Hamas, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.…

- Guvernul Romaniei va continua sa furnizeze asistenta umanitara pentru civilii din Gaza, iar asistenta umanitara trebuie sa aiba permisiunea de a intra in Gaza, a declarat ministrul roman de externe Luminita Odobescu, ieri, la sosirea la Consiliul Afaceri Externe (CAE) ce se desfașoara la Bruxelles,…

- Secretarul american al Apararii Lloyd Austin, ale carui spitalizari pastrate secrete au starnit controverse, a fost din nou internat in spital, a anuntat duminica Pentagonul, precizand ca situatia a fost adusa la cunostinta Casei Albe, relateaza AFP.