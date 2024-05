UPDATE// Incendiu la Casa Radio a fost lichidat UPDATE// Potrivit primelor detalii doua incaperi au fost cuprinse de flacari. La fața locului conform apelului sporit de intervenție au fost trimise 12 unitați de tehnica cu un efectiv de 50 de angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgența. UPDATE// Ajunși la destinație pompierii au stabilit ca arderea are loc in camera de servere de la etajul doi al cladirii. Angajații IGSU au Citeste articolul mai departe pe noi.md…

