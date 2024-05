Dan Marian, pus cu botul pe labe! (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- SLUJ… A fost președintele PNL, PDL, a revenit in fruntea organizației PNL și ulterior a condus Filiala ALDE. A fost, cum s-ar spune, stalpul de beton armat al opoziției și s-a luptat pana la moarte cu balaurul pesedist, cu Buzatu și ciuma roșie. Sau a fost doar o sceneta de prost gust, o marioneta dirijata…

- ECHIPA… Barladul liberal nu este un moft. Acest oraș a evoluat cand PNL a condus Primaria. Dumitru Boroș a inceput ca liberal și lucrurile au mers bine. Cand și-a asumat totul pe persoana fizica, situația s-a schimbat radical și, cum era firesc, nu a rezistat tentației raului, “varandu-se” in troaca…

- SUPARARI… Conducerea PSD Vaslui a stabilit ordinea de pe listele de consilieri locali pentru alegerile din 9 iunie. O ordine care lasa loc multor discuții, mai ales ca “lupii” tineri din partid, care in mandatul trecut au urlat din toți rarunchii la adversarii politici, vor trebui sa traga tare pentru…

- LIBER… Judecatorii de drepturi și libertați din cadrul Tribunalului Vaslui au decis inlocuirea masurii arestului preventiv cu cea a masurii arestului la domiciliu, pe o perioada de 30 de zile, pentru fostul șef al Reiser Barlad. Acesta are de respectat o serie de obligații, printre care, sa nu ia legatura…

- “In Romania se tergiverseaza nepermis de mult. Aici, in schimb, din acest punct de vedere, sistemul este mult mai eficient. Daca cineva incearca sa tergiverseze procesul, va fi penalizat”, Emil Mihai Lixandru, procuror roman care activeaza in Anglia. O geanta burdușita de bani și șapte luni de arest…

- ILEGAL… Potrivit legislației electorale, afișele electorale ale candidaților inscriși in alegerile locale pot fi depuse doar in perioada campaniei electorale. In aceasta privința, legea este ambigua, așa ca bannerele electorale apar cu mult inainte peste tot. In cazul unei proprietați private, de exemplu,…

- DRAMATIC… Incendiu de proporții la una din filialele companiei vasluiene Kazan, cel mai mare distribuitor regional de instalații sanitare, sisteme de incalzire și amenajari de bai și bucatarii! Au ars stocuri de marfa de peste 12 milioane lei la filiala din Cluj. Incendiul s-a petrecut in aceasta dimineața,…

- INVESTIGAȚIE… A aparut lista oficiala cu persoanele care pana acum au fost la vorbitor, la Buzatu. Curios este ca Ana Maria Obreja, ibovnica sau copilul sau de suflet, cum o alinta cei din familia fostului președinte CJ, inca nu a fost sa-l vada pe “șefu”, care se perpelește de dorul ei dupa gratii.…