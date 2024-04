Stiri pe aceeasi tema

- COMPARAȚIE… Ultimele ploi de pe mapamond au adus o noutate și o serie de conincidențe. La Barlad și in Dubai s-au inundat strazile. Numai ca la Barlad a plouat 12 litri pe metru patrat, iar in celebrul oraș al Emiratelor Arabe Unite, cantitatea de apa cazuta a fost atat de mare, incat specialiștii o…

- O fosta angajata a primariei Pascani a ramas datoare municipalitatii cu peste 150.000 lei. Timp de cinci ani, aceasta si-a completat veniturile virandu-si bani direct din contul institutiei. Latura penala a cazului a fost solutionata de mult, dar cea civila este inca departe de solutionare. De la comiterea…

- ANTAGONISM… Din cei noua consilieri pe care PNL ii deținea dupa alegerile din 2020 la Barlad, a mai ramas doar unul, Ionel Pasat. In acest mandat furtunos, primul a plecat in brațele Domnului (Dumnezeu sa-l ierte), șase au plecat in brațele domnului Solomon și mai exista inca unul in poziția eleganta…

- INTERES… Primaria municipiului Huși a publicat pe site-ul propriu, pentru consultarea cetațenilor, „Strategia de Dezvoltare a municipiului Huși pentru perioada 2023 – 2030”, iar cei interesați sa participe activ la viața cetații sunt chemați sa trimita instituției sugestii și pareri, fața de cele consemnate…

- NOROCOȘI… Incet, incet, toți orfanii cabinetului Buzatu iși gasesc cate un loc calduț și bine platit, evident, in politica sau administrație, ca nu se așteapta nimeni sa mearga ca fraierii la privat sa-și rupa spinarea! Cel mai ușor a fost pentru Ana Obreja, zisa Anuța, care s-a reintors la serviciul…

- E greu sa nu observi ca, odata ce a ocupat scaunul coruptului Buzatu, Adrian Solomon a capatat o anumita prestanța aristocratica. Nu mai este nici bețivul care se cearta cu baiatul de la șaormarie, nici conducatorul de fanfare țiganești. A devenit un intelectual rasat care bubuie de cultura, un butoi…

- DECLARAȚIE… Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, a criticat lipsa de reacție a liberalilor in cazul președintelui Consiliului Județean Prahova, acuzat de luare de mita și fals in declarații. Acesta ar fi spus, potrivit postului radio Europa FM, ca PSD-iștii au reacționat mult mai…

- PROTEST… Funcționarii publici din 35 de primarii de comune din județul Vaslui, precum și cei din Primaria orașului Murgeni, se vor alatura astazi colegilor din țara, care declanșeaza pentru doua ore o greva de avertisment, ca urmare a modului in care sunt salariați funcționarii din administrația publica…