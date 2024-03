RUGBY | Bârladul va organiza turneul final al Campionatului Național de rugby U18 S-A STABILIT… Barladul va gazdui turneul final al Campionatului Național de rugby rezervat juniorilor 2 – Under 18. Turneul va fi organizat de CSȘ Barlad și se va desfașura in perioada 27 mai – 5 iunie. CSȘ Barlad U18 se afla pe primul loc in clasamentul regiunii Moldova, cu 19 puncte, fiind urmata de CSȘ […] Articolul RUGBY | Barladul va organiza turneul final al Campionatului Național de rugby U18 apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

