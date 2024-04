LA START… RC Barlad se pregatește de noul sezon competițional, care va debuta sambata, 6 aprilie. Echipa pregatita de Catalin Postolachi va evolua in Divizia Naționala de Seniori, cel de-al doilea eșalon valoric, iar in prima etapa va intalni Sportul Studențesc, partida care va avea loc la Barlad, de la ora 11:00. Din cauza problemelor […] Articolul RUGBY | RC Barlad va evolua in Divizia Naționala de Seniori apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .