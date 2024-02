Stiri pe aceeasi tema

- INCREDIBIL… Avocatul care anul trecut a incercat in sala de judecata sa-l scape pe Buzatu de arest preventiv, apeland la o strategie sentimentala, lovește din nou. Daca anul trecut il implora pe judecator folosind argumentul empatic, spunand, “Ma uit in ochii lui și simt ca nu vrea sa fuga!”, acum a…

- Nu e niciun secret ca mana dreapta a lui Uzatu, aia folosita la prasit si la dat de mancare la porci, este activa. Doua evenimente importante s-au petrecut in aceasta saptamana in judet, evenimente care aduc argumente pentru ideea principala a acestei naratiuni SF. Primul eveniment s-a petrecut la Parnaia…

- S-a spart gasca lui Buzatu! Dar asta, doar pentru imaginea partidului. Practic, toti cateii preferati si foarte folositori lui Mitica sunt, in continuare, bine-mersi, cu aceeasi banuti, dar cu putina atentie publica asupra lor. Este, in fapt, un joc de glezne generalizat in randul pesedeilor vasluieni,…

- AVERE… Reprezentanții Guvernului in teritoriu nu o duc deloc rau. In județul Vaslui, prefectul a inceput sa faca investiții financiare și nu oricum, ci in parteneriat cu statul. Potrivit ultimei sale declarații de avere, acesta a achiziționat titluri de stat in valoare de 100.000 lei. Subprefectul Mircea…

- PROBLEME… Deputatul Mihai Botez, președintele USR Vaslui, atrage atenția ca elevii din mai multe localitați din județ vor ajunge mai rar la școala sau poate chiar pot fi puși in situația abandonului școlar, din cauza faptului ca pe traseele care trec prin localitațile lor nu s-a inscris niciun operator…

- NERECUNOSCATORI… O ședința cu iz de Sfantul Ion a avut loc ieri la sediul Organizației Județene a PSD Vaslui. A fost mai mult o petrecere in cinstea sarbatoriților. In mijlocul toasturilor festive, un participant a venit cu ideea sa inchine toți un pahar in cinstea “șefului cel mare”, aflat la racoare.…

- PAMFLET… Au apus vremurile cand moș Buzatu imparțea, cu darnicie, portocale și eugenii necajiților din județ, din șpagile luate cu portbagajul mașinii. Acum, baronul PSD se afla dupa gratii, unde a ajuns sa se bucure, la randul sau, cand cineva ii vine in vizita, cu portocale. Deși moș Buzatu trece…

- DE RASUL CURCILOR… PSD Vaslui chiar a ramas pe drojdie, dupa ce Buzatu a “curațat” cu portbagajul tot cash-ul din județ. Dupa ce vinerea trecuta au ramas fara lumina și gaz la sediul județean al partidului, iata ca astazi aceștia vor fi evacuați din spațiul de langa Consiliul Județean, unde funcționeaza…