- INVESTIGAȚIE… A aparut lista oficiala cu persoanele care pana acum au fost la vorbitor, la Buzatu. Curios este ca Ana Maria Obreja, ibovnica sau copilul sau de suflet, cum o alinta cei din familia fostului președinte CJ, inca nu a fost sa-l vada pe “șefu”, care se perpelește de dorul ei dupa gratii.…

- S-a spart gasca lui Buzatu! Dar asta, doar pentru imaginea partidului. Practic, toti cateii preferati si foarte folositori lui Mitica sunt, in continuare, bine-mersi, cu aceeasi banuti, dar cu putina atentie publica asupra lor. Este, in fapt, un joc de glezne generalizat in randul pesedeilor vasluieni,…

- ISTORIE… Vasluienii sarbatoresc maine Unirea Principatelor Romane. Se implinesc 165 de ani de la momentul alegerii lui Alexandru Ioan Cuza domn al Moldovei si al Tarii Romanesti, primul mare pas spre infaptuirea Romaniei Mari. In comuna vasluiana Solesti, 24 ianuarie are o semnificatie speciala: este…

- Gospodin Cain a facut iures groaznic la protestul veterinarilor. Noi nu-l stiam ca lider de sindicat, ci ca atarnator la firimiturile lui Dan Material. Si ceea ce stiam s-a si dovedit pentru ca acesta a facut o declaratie extraordinara la cald despre ceea ce presupune cu adevarat munca sa. Nu e la misto!…

- NERECUNOSCATORI… O ședința cu iz de Sfantul Ion a avut loc ieri la sediul Organizației Județene a PSD Vaslui. A fost mai mult o petrecere in cinstea sarbatoriților. In mijlocul toasturilor festive, un participant a venit cu ideea sa inchine toți un pahar in cinstea “șefului cel mare”, aflat la racoare.…

- De Mitica Spagatu FARA SURPRIZE…Judetul Vaslui incepe anul sub cele mai bune auspicii. Doi dinozauri politici, cu stomacul plin si ghiarele tocite de spagi, au fost trasi pe linie moarta de minunatul an 2023. Pe rand si la obiect, Uzatu’ si-a uzat portbagaju prea mult si a avut probleme de directie…

- Adrian Solomon – deputat PSD Aveti un an de rascruce in care se joaca totul sau nimic. Ati prefera sa va culcati acum si sa va treziti dupa alegerile prezidentiale. Va dam un sfat, pe gratis. Faceti alegerile interne mai repede, fiindca daca-si da demisia Ciolacu dupa europarlamentare, s-ar putea sa…

- DORINTA…A fost activitate intensa duminica, la sediul Organizatiei Judetene a PSD Vaslui, acolo unde „manjii” partidului si-au dat toata silinta sa picure putin din spiritul sarbatorilor de iarna in cladirea care pana mai ieri risca sa ramana fara curent si caldura din cauza facturilor neachitate. Ramasi…