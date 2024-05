Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi, despre care nu se stie nimic in urma prabusirii elicopterului in care se afla, conduce Iranul din 2021.In aparițiile sala poarta mereu un turban negru si un vesmant clerical.Raisi, in varsta de 63 de ani, este considerat un ultraconservator si un sustinator declarat…

- Președintele iranian de linie dura Ebrahim Raisi a fost vazut mult timp ca un protejat al liderului suprem al Iranului și ca un potențial succesor pentru poziția sa in cadrul teocrației șiite din țara.

- Cautari intense erau in desfasurare duminica dupa-amiaza in nord-vestul Iranului pentru a gasi elicopterul implicat intr-un accident si la bordul caruia pare ca se aflau presedintele Ebrahim Raisi si ministrul de externe Hossein Amir-Abdollahian, in timp ce starea acestora

- Update. Un elicopter dintr-un convoi care transporta mai multi oficiali iranieni, printre care si presedintele Ebrahim Raisi, a efectuat duminica o aterizare fortata, a confirmat ministrul iranian de interne Ahmed Vahidi in urma relatarilor din presa, dar inca nu se cunoaste starea presedintelui, relateaza…

- Un elicopter in care se afla președintele Iranului, Ebrahim Raisi a fost implicat intr-un ”incident, a informat duminica televiziunea de stat iraniana. Potrivit primelor informații, elicopterul care il transporta pe presedintele Ebrahim Raisi a avut ”o aterizare dificila”. La acest moment, salvatorii…

- Un elicopter al presedintiei Iranului a fost implicat duminica intr-un accident in nord-vestul tarii si inca nu este clar in ce stare se afla presedintele Ebrahim Raisi, relateaza agentiile internationale de presa, potrivit agerpres.ro .

- Președintele iranian Ebrahim Raisi a declarat ca „cea mai mica mișcare impotriva Iranului” va avea „un raspuns hotarat și dureros”. Amenințarea a fost facuta in timpul unei parade militare de la Teheran. In timpul evenimentului au fost luate masuri excepționale de securitate.

- Israelul și a plasat forțele armate in stare de alerta maxima, sambata, din cauza unui posibil atac al Iranului. Zeci de avioane de lupta sunt gata sa intervina. Autoritațile israeliene și-au pus forțele armate in stare de alerta maxima din cauza amenințarilor cu un posibil atac al Iranului. Ca masuri…