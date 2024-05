Klaus Iohannis vrea un angajament mult mai ferm pentru Flancul Estic al NATO

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marți, la Washington, ca Romania va continua sa sprijine Ucraina, insa a adaugat ca, in opinia sa, este „inacceptabil” ca Romania sa ofere tarii vecine aflate in razboi singurul sistem de aparare antiaeriana Patriot care este functional. Seful statului a explicat…

