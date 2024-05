Stiri pe aceeasi tema

- Florin Piersic ar fi supus unei noi intervenții chirurgicaleSurse din presa, insa, aduc in discuție alta perspectiva, afirmand ca Florin Piersic urmeaza sa fie supus unei noi intervenții chirurgicale la Institutul Matei Balș, unde va fi tratat și pentru infecția pe care o are. Florin Piersic a fost…

- Florin Piersic ar fi supus unei noi intervenții chirurgicaleSurse din presa, insa, aduc in discuție alta perspectiva, afirmand ca Florin Piersic urmeaza sa fie supus unei noi intervenții chirurgicale la Institutul Matei Balș, unde va fi tratat și pentru infecția pe care o are. Florin Piersic a fost…

- Cu cateva minute in urma, actorul Florin Piersic a ajuns la Institutul ”Matei Bals” din Capitala, dupa ce a fost transferat de la Institutul Inimii din Cluj-Napoca cu o aeronava SMURD. De la Aeroport a fost preluat de o autospeciala SMURD și transportat la spital. Actorul Florin Piersic, internat…

- FOTO: Florin Piersic, transportat de urgența, din Cluj-Napoca, la un spital din București, cu ajutorul unei aeronave medicale FOTO: Florin Piersic, transportat de urgența, din Cluj-Napoca, la un spital din București, cu ajutorul unei aeronave medicale Actorul Florin Piersic este transferat de urgența…

- Actorul Florin Piersic, care era internat la Institutului Inimii din Cluj-Napoca, este transferat marți seara la Institutul Matei Balș din Capitala. „Da, e transferul in curs spre București in vederea continuarii tratamentului medicamentos și reevaluarea ortopedica. Decizia a fost a dansului și a familiei.…

- Actorul Florin Piersic urmeaza sa fie mutat de urgenta cu o aeronava medicala de la Institutul Inimii Niculae Stancioiu din Cluj Napoca, la un spital din Bucuresti. Potrivit unor surse, actorul ar urma sa fie internat de urgenta la Institutul Matei Bals din Capitala, potrivit stiripesurse.ro. Desi medicii…

- Familia actorului Florin Piersic a solicitat ca artistul sa fie transferat de la Institutul Inimii „Niculae Stancioiu” din Cluj-Napoca la Institutul „Matei Bals” din Bucuresti. Duminica Florin Piersic a suferit o interventie de extragere a sondelor unui stimulator cardiac pe care il avea, din cauza…

- In aceasta seara, o aeronava SMURD care pleaca din Cluj va ateriza pe aeroportul Baneasa. In ea se afla Florin Piersic.Conform surselor Realitatea Plus, acest transfer are loc la solicitarea familiei, iar marele actor va fi internat cel mai probabil la Institutul Matei Balș din Capitala. Deși medicii…