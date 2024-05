Stiri pe aceeasi tema

- Starul Kylian Mbappe se pregateste sa dispute ceea ce ar putea fi ultimul sau meci in tricoul formatiei Paris Saint-Germain pe Parc des Princes, marti seara, in compania formatiei germane Borussia Dortmund, in mansa secunda a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal, eveniment comentat de presa internationala,…

- Stadionul Parc des Princes din Paris gazduiește, marți seara, de la ora 22:00, returul semifinalei de Liga Campionilor dintre Paris Saint-Germain și Borussia Dortmund. O dubla care se reia de la 1-0 in favoarea echipei germane. Pe Betano, cu Bet Builder activat, toate pariurile preferate pot fi plasate…

- Borussia Dortmund a surclasat-o pe FC Augsburg, cu scorul de 5-1, sambata pe propriul teren, intr-un meci din etapa a 32-a a campionatului de fotbal al Germaniei, cu trei zile inaintea meciului cu Paris Saint-Germain de pe Parc des Princes pentru un loc in finala Ligii Campionilor, informeaza AFP, citat…

- Lucas Hernandez, fundasul francez al lui Paris Saint-Germain, accidentat miercuri in meciul cu Borussia Dortmund, semifinala tur a Ligii Campionilor, "sufera de o ruptura a ligamentului incrucisat anterior la genunchiul stang", a anuntat joi clubul sau, astfel ca fotbalistul va rata EURO 2024, scrie…

- Paris Saint-Germain s-a calificat in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe FC Barcelona cu scorul de 4-1 (1-1), marti seara, in deplasare, in mansa secunda a sferturilor de finala, conform agerpres.ro. Dupa ce a castigat pe Parc des Princes cu 3-2, FC Barcelona a platit pretul…

- FC Barcelona "a dat dovada de caracter" in victoria obtinuta in fata formatiei Paris Saint-Germain (scor 3-2), miercuri seara, pe Parc des Princes, in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, avertizand insa ca "meciul retur va fi foarte dificil", potrivit Agerpres.

- Meciurile Atletico Madrid – Borussia Dortmund și PSG – Barcelona au fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. A doua seara a sferturilor de finala UEFA Champions League a produs din nou spectacol. Barcelona s-a impus cu 3-2 pe Parc des Princes in meciul tur cu PSG, in timp ce Atletico Madrid a castigat cu…

- Detinatoarea trofeului, Manchester City, va intra intr-un duel epic cu Real Madrid in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce tragerile la sorti de la Nyon au stabilit acest meci palpitant. Echipa lui Horatiu Moldovan, Atletico Madrid, se va confrunta cu formatia Borussia Dortmund. In paralel,…