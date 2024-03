Stiri pe aceeasi tema

- Europa ramane puternic dependenta de importurile de energie chiar si dupa criza energetica, dependenta de Rusia fiind inlocuita cu dependenta de alte tari, arata o analiza realizata de Asociatia Energia Inteligenta (AEI), pe baza datelor Eurostat. Potrivit sursei citate, Romania este tara cea mai putin…

- Europa se confrunta cu o criza de aprovizionare cu motorina, cauzata in principal de scaderea activitații de rafinare din SUA și de intreruperi in comerțul mondial. Scaderea activitații de rafinare din SUA și intreruperile din comerțul mondial au redus aprovizionarea cu motorina in ultimele saptamani,…

- Șeful Comandamentului Forțelor SUA din Europa (EUCOM) și șapte ambasadori ai Statelor Unite s-au reunit la București pentru a discuta, alaturi de oficiali ai Romaniei, despre evoluția razboiului din Ucraina. Reuniunea de la București s-a desfașurat in perioada 22 – 23 ianuarie 2024 și a fost organizata…

- Dupa o crestere semnificativa a importurilor de energie in Uniunea Europeana intre 2021 si 2022, scenariul este diferit in 2023, importurile au scazut in perioada iulie-septembrie 2023, fata de trimestrul trei din 2022, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).In…