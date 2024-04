Stiri pe aceeasi tema

- Dupa peste doua decenii de activitate dedicata și profesionista la Spitalul Municipal din Vatra Dornei, Dr. Florentina Costea iși extinde acum expertiza dincolo de sala de spital. Este recunoscuta pentru devotamentul sau indelungat ca medic primar in Medicina Interna și acum este pregatita sa aduca…

- Ministerul Sanatații a aprobat inființarea, la Spitalul Municipal de Urgența din Moinești, a unei Secții clinice de chirurgie generala, prin reorganizarea Secției de chirurgie generala a acestui spital. Semnificația și importanța masurii au fost detaliate de managerul spitalului, Prof. Univ. Dr. Adrian…

- Medicul Sorin Paun, chirurg in cadrul Spitalului de Urgenta Floreasca din Capitala, este urmarit penal pentru purtare abuziva, fiind acuzat ca, in timpul unei operatii, in urma unei dispute cu echipa care il asista, a scos un electrocauter din plaga unei paciente aflata pe masa si l-a intepat pe un…

- Fundația Kaizen este o organizație caritabila globala, finanțata exclusiv de Kaizen Gaming, una dintre cele mai mari companii GameTech din lume. Aceasta are in vedere sa serveasca drept catalizator pentru schimbari pozitive la scara globala, in parteneriat cu comunitațile locale, ONG-uri, instituții…

- Spitalul Militar Brașov a oficializat colaborarea cu UniTBv, astfel devine spital clinic, in care pot fi instruiți studenții mediciniști de la Universitatea Transilvania. Spitalul Militar de Urgenta „Regina Maria” din Brasov devine un spital clinic, unde vor fi instruiti studentii medicinisti de la…

- O femeie de 39 de ani si-a lasat copilul de 9 ani in incinta Spitalului de Pediatrie din Galati si a plecat. Cel care a sesizat poliția este tatal copilului, potrivit Hotnews . „La data de 17 februarie, la ora 16,10, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Galati au fost sesizati, prin apel SNUAU 112,…

- O femeie, in varsta de 39 de ani, din Galați, și-a lasat, sambata, fiul in varsta de 9 ani in interiorul Spitalului de Pediatrie „Sfantul Ioan” din Galați și a plecat. Polițiștii au fost alertați de concubinul femeii, informeaza Mediafax. „La data de 17 februarie 2024, la ora 16:10, polițiștii din…

- Spitalul Militar de Urgenta Constanta scoate la concurs un post de medic primar, specialitatea medicina interna, in sectia medicina interna.Conditii specifice:a facultatea de medicina generala cu diploma de licenta;b confirmat medic primar, specialitatea medicina interna prin ordin al Ministerului Sanatatii;c…