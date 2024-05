Stiri pe aceeasi tema

- Umbla vorba, prin Coroieni, de ceva vreme, ca Gavrila al nost ar fi penal, ceea ce i-ar supara pe cei din USR, in special, pen’ca domniile-lor țin la sloganul ”FARA PENALI IN VIAȚA PUBLICA!”. Sursele noastre, care-s fix langa viitorul fost primar din Coroieni, ne-au dat detalii ce se confirma, cu o…

- Trei polițiști din Maramureș au fost trimiși in judecata pentru fals intelectual, fals material și complicitate la fals intelectual. Aceștia sunt acuzați ca, in urma cu 4 ani, cand doi dintre ei l-au prins pe al treilea cu viteza peste limita legala in trafic, au mințit in procesul verbal, unde au declarat,…

- Un tanar polițist din București a murit dupa ce a fost impușcat in urma unei partide de vanatoare fara autorizație. Barbatul care l-ar fi impușcat accidental a fost condamnat, dar nu și-a recunoscut faptele

- Trei dintre cele șase persoane duse joi de procurorii DIICOT Bistrița-Nasaud in fața judecatorului de drepturi și libertați de la Tribunalul Bistrița-Nasaud, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile. Pentru celelalte trei instanța a dispus arestul la domiciliu. In urma celor 8 percheziții efectuate…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj-Napoca a inceput audierile parților vatamate in dosarul penal deschis „in rem” in legatura cu afacerea imobiliara Parc Residence Alpha Alba Iulia. Persoane care se considera inșelate de catre avocatul suspendat Ovidiu Jidveian au fost audiate saptamana trecuta,…

- Adrian Mititelu, 55 de ani, a fost reclamat la poliție de un avocatul doljean Bogdan Grigore, 49 de ani, care susține ca a fost lovit si scuipat in centrul orasului de patronul clubului de fotbal FC U Craiova 1948, relateaza Fanatik. Barbatul a depus plangere penala. Mititelu a replicat ca „totul e…

- Tudor Cirje și Horea Emil Popa au fost trimiși in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca, dupa ce au vandalizat mașina jurnalistului Liviu Alexa, in anul 2019. Cei doi infractori nu și-au recunoscut niciodata faptele, dar o discuție purtata de Cirje cu o persoana necunoscuta, in anul…

- Judecatoria Oradea l-a condamnat pe milionarul Victor Micula, fiul omului de afaceri Viorel Micula, la 2 ani de detentie in dosarul in care este acuzat de nerespectarea regimului armelor si munitiilor.In 2019 a tras cu o arma de asalt pe un pod din Oradea. Sentința nu este insa definitiva, iar faptele…