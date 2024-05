Ce crede Maia Sandu despre politicianul Vladimir Putin

Stiri pe aceeasi tema

- In cei trei ani și jumatate de mandat de președinta a Republicii Moldova, Maia Sandu susține ca nu a discutat și nu a avut vreo intrevedere cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. „Intreaga comunicare s-a facut prin intermediul Guvernului și a comisiilor guvernamentale”, a declarat președinta…

- Serviciile secrete ale Republicii Moldova au avertizat, astazi, ca Rusia pune la cale, in perioada urmatoare, mai multe actiuni de provocare si destabilizare in Transnistria si in Zona de Securitate. Modelul care va fi urmat este acela al incidentului care a avut loc in ziua in care la Tiraspol se desfasura…

- In regiunea autonoma Gagauzia, din Republica Moldova, domina limba rusa, situatie pe care guvernul pro-european de la Chisinau doreste sa o schimbe, oferind cursuri gratuite de limba romana, relateaza AFP intr-un reportaj citat de Agerpres.Deja confruntata la est cu separatismul republicii autoproclamate…

- Rusia va deschide, pentru alegerile sale prezidentiale din 17 martie, mai multe sectii de vot in regiunea transnistreana, scrie presa locala, citand un mesaj al Ambasadei ruse in Moldova, in ciuda faptului ca guvernul central a stabilit ca o sectie de vot nu poate functiona decat in sediul ambasadei…

- Președinta R. Moldova, Maia Sandu, și premierul Dorin Recean au salutat decizia Guvernului SUA privind sancțiunile impuse impotriva deputatei fostului partid „Șor”, Marinei Tauber, „pentru facilitarea incercarilor oligarhului fugar condamnat Ilan Șor de a submina procesele electorale din Moldova in…

- Vladimir Putin se pregatește sa anexeze Transnistria, o regiune separatista din Republica Moldova cu o populație majoritar pro-rusa, iar acest lucru ar putea avea loc pe 28 februarie, la congresul de la Tiraspol al așa zișilor deputați de toate nivelele, susține opozantul transnistrean Ghenadie Ciorba,…

- Liderul Partidului Nostru, Renato Usatii, nu exclude ca referendumul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana, inițiat de președinta țarii, ar putea fi anulat. Politicianul mai spune ca o decizie in acest sens ar putea fi luata de Inalta Curte, iar asta pentru ca guvernarea se teme de…

- Președintele rus, Vladimir Putin, i-a oferit liderului nord-coreean, Kim Jong Un, o mașina de fabricație rusa, a anuntat marți presa de stat de la Phenian, ca parte a intaririi legaturilor dintre cele doua țari. Acest cadou este, insa, controversat deoarece este de natura sa constituie o incalcare…