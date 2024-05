Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist din județul Iași a fost transportat de urgența la spital, in cursul zilei de sambata, 11 mai 2024, dupa ce a fost lovit de un autoturism la volanul caruia se afla o șoferița incepatoare.

- Un accident de circulație a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, in municipiul Brașov. Un pieton a fost lovit de o mașina al carei șofer efectueaza transport alternativ. Accidentul s-a produs in zona Calea București. Barbatul a fost lovit in timp ce traversa strada. Din primele informații oferite de polițiști,…

- Polițistul din Botosani, care a fost lovit de o mașina in timp ce dirija traficul, se afla in stare grava la spital. Barbatul are nevoie urgența de sange. In urma leziunilor suferite, acesta are nevoie de transfer la Viena.

- Polițistul de la rutiera, in varsta de 24 de ani, se zbate acum intre viața și moarte pe un pat de spital din Capitala. Starea lui este in continuare una critica, iar medicii au un prognostic foarte rezervat. Tanarul este in continuare internat la Terapie Intensiva, intubat și ventilat mecanic."Pacientul…

- Polițistul local in varsta de 38 de ani din Cisnadie, județul Sibiu, ranit la jumatatea lunii februarie in timp ce dirija traficul intr-o zona cu pericol de inundatie, a murit in noaptea de luni spre marți, la spital. Accidentul s-a petrecut dupa ce un șofer de 55 de ani, cetațean strain, a pierdut…

- Familia unui barbat din Iasi acuza ca ruda lor, un barbat de 58 de ani, ar fi așteptat ore in șir in curtea spitalului, deși avea o hemoragie severa. Oamenii acuza personalul medical ca nu au intervenit la timp si ca acum barbatul este intr-o stare si mai grava. Ar fi asteptat 3 ore pentru […] The post…

- Politistul local din Cisnadie, judetul Sibiu, ranit in timp ce dirija traficul intr-o zona c pericol de inundatie, a fost operat de catre medicii neurochirurgi in timpul noptii. El este in stare grava, internat pe ATI, potrivit news.ro. ”La Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Clinic Judetean…

- Un cetațean strain de 55 de ani a virat brusc stanga și a lovit in plin un polițist local din Cisnadie care dirija traficul intr-o zona cu risc de inundație pe carosabil, anunța IPJ Sibiu, citat de Turnul Sfatului. Accidentul s-a produs in Cisnadie, intr-o zona totodata balizata și semnalizata corespunzator.…