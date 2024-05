Stiri pe aceeasi tema

- Premierul slovac Robert Fico se afla intr-o stare „stabila", dar „grava", a declarat miercuri adjunctul sau, la o saptamana dupa ce a fost impușcat de patru ori intr-o tentativa de asasinat care a zguduit țara.

- Premierul slovac Robert Fico nu mai este in pericol imediat, dar se afla in continuare in stare grava, a declarat duminica adjunctul sau, la patru zile dupa o tentativa de asasinat care a provocat o unda de șoc in Europa, noteaza Reuters. „Cel mai rau lucru de care ne temeam a trecut, cel puțin pentru…

- Premierul slovac, Robert Fico, isi aminteste tot ce s-a intamplat in timpul atacului suferit miercuri si al transferului sau ulterior la spital, potrivit presedintelui ales al tarii, Peter Pellegrini, informeaza vineri EFE, citata de Agerpres.

- Premierul slovac Robert Fico, aflat in stare „critica" dupa ce a fost ranit miercuri de mai multe gloante a suferit o interventie chirurgicala care a decurs bine, a declarat viceprim-ministrul Tomas Taraba pentru BBC, relateaza joi AFP.

- Premierul slovac Robert Fico nu se mai afla in pericol de moarte dupa ce a fost impușcat intr-o tentativa de asasinat la ieșirea de la o ședința de guvern miercuri, a declarat un ministru al guvernului.

- Premierul slovac Robert Fico, care a fost grav ranit intr-o tentativa de asasinat miercuri, si-a recapatat cunostinta dupa o operatie de cateva ore, a relatat presa locala citata joi de dpa, informeaza AGERPRES.

- Premierul social-democrat slovac Robert Fico a fost ranit prin impuscare miercuri dupa o reuniune guvernamentala desfasurata in afara capitalei Bratislava, in orasul Handlova, potrivit AGERPRES.

- Premierul slovac Robert Fico a fost impuscat si ranit dupa o reuniune guvernamentala desfasurata in afara capitalei Bratislava, relateaza agentiile Reuters si TASR. Un martor a declarat ca a auzit mai multe impuscaturi si a vazut cum un barbat a fost retinut de politie. (AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)