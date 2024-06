Jandarm, împușcat mortal la ambasada Turkmenistanului unde asigura paza. Ofițerul era încadrat în 2005 și nu suferea de depresie Un jandarm roman in varsta de 44 de ani a fost gasit, in noaptea de sambata spre duminica, impușcat mortal la ambasada Turkmenistanului, unde asigura paza locației, a transmis Antena 3. Jandarmul avea o plaga impușcata, in zona pieptului, iar anchetatorii susțin ca cel mai probabil acesta s-a sinucis cu arma din dotare. Barbatul era […] The post Jandarm, impușcat mortal la ambasada Turkmenistanului unde asigura paza. Ofițerul era incadrat in 2005 și nu suferea de depresie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un jandarm roman in varsta de 44 de ani a fost gasit, in noaptea de sambata spre duminica, impușcat mortal la ambasada Turkmenistanului, unde asigura paza locației, a transmis Antena 3. Jandarmul avea o plaga impușcata, in zona pieptului, iar anchetatorii susțin ca cel mai probabil acesta s-a sinucis…

- Un jandarm roman in varsta de 44 de ani a fost gasit, in noaptea de sambata spre duminica, impușcat mortal la ambasada Turkmenistanului, unde asigura paza locației, a transmis Antena 3. Jandarmul avea o plaga impușcata, in zona pieptului, iar anchetatorii susțin ca cel mai probabil acesta s-a sinucis…

- Un jandarm roman in varsta de 44 de ani a fost gasit, in noaptea de sambata spre duminica, impuscat mortal la ambasada Turkmenistanului, unde asigura paza locatiei. Jandarmul avea o plaga impuscata, in zona pieptului, iar anchetatorii sustin ca cel mai probabil acesta s a sinucis cu arma din dotare.…

- Un roman in varsta de 26 a fost impușcat și ucis de polițiștii austrieci, in Floridsdorf – Viena, dupa ce i-a atacat cu un topor. Barbatul și-a ucis iubita in varsta de 22 de ani cu puțin timp inainte. Miercuri seara, a avut loc o operațiune de amploare in Floridsdorf. Peste 100 de polițiști și […]…

- Un om a murit și mai multe persoane au fost ranite sambata dimineața, dupa ce un autoturism a fost lovit de un tren intre localitațile Voila și Fagaraș din județul Brașov. Șoferul nu s-a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferata. „Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca astazi, 11…

- Un tanar de 30 de ani, asistent veterinar a fost gasit mort in mașina, langa cabinetul din Pitești. Bogdan s-ar fi certat cu iubita lui, inainte de tragedie. Un tanar de 30 de ani, asistent veterinar, a murit in condiitii suspecte in Pitesti. A fost gasit fara suflare noaptea trecuta intr-o masina parcata…

- Mediul educațional din Ploiești este zguduit, in aceste zile, de inregistrarile șocante care au dezvaluit comportamentul abuziv al unei educatoare din cadrul Gradiniței nr. 47 din Ploiești. Cazul dezvaluit de Antena 3 prin care o educatoarea urla efectiv la un copil și il amenința ca ii va pune pe ceilalți…

- Daniel Barbu, fost ministru al culturii, a murit la 66 de ani. Suferea de boala secolului, cancerul. Daniel Barbu a absolvit Liceul Nicolae Balcescu din București (in prezent Colegiul Național Sfantul Sava) in 1976. Este licențiat in istoria artei la Institutul de Arta din București, pe care l-a absolvit…