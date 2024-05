Cine este Nemo, primul artist non-binar care a caștigat Eurovision Elveția a caștigat finala Eurovision 2024 cu piesa „The Code”, interpretata de Nemo. Este prima victorie a Elveției la Eurovision in 36 de ani. Ultima oara, a caștigat in 1988, cu piesa „Ne Partez Pas Son Moi”, interpretata de Celine Dion. Dar cine este tanarul Nemo? Printr-o poveste despre autodescoperire, Nemo a impresionat publicul și juriul cu piesa „The Code”. „Melodia vorbește despre calatoria mea de cand am realizat ca nu ma identific nici ca barbat, nici ca femeie”, a marturisit Nemo. „A fost un drum lung și uneori dificil.…