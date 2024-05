Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Chișinau organizeaza cea de-a II ediție a evenimentului sportiv de excepție – Festivalul „Chișinaul Sportiv 2024”, noteaza Noi.md. Evenimentul va avea loc simbata, 08 iunie 2024, in Parcul „La Izvor” și va cuprinde un vast program de activitați sportive, masterclass-uri, activitați…

- Primaria Municipiului Chișinau a dat start sezonului estival 2024 la „Teatrul de Vara”, cu un concert memorabil și emoționant, in memoria lui Ion Aldea Teodorovici, sub genericul „Mi-a fost dorul, dor pribeag”, intr-un recital susținut de Cristofor Aldea-Teodorovici, Simona și Orchestra Naționala de…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca astazi, 20 aprilie 2024, in intervalul orelor 16:00 - 22:00, va fi sistat temporar traficul rutier pe str. Alexei Mateevici, in legatura cu desfașurarea acțiunilor de filmare pentru realizarea unui proiect cinematografic.

- In spațiile verzi din capitala, sint aplicate tratamente chimice impotriva daunatorilor, noteaza Noi.md. In Gradina Publica „Ștefan cel Mare”, in Gradina Catedralei Mitropolitane și in Parcul „Valea Trandafirilor”, muncitorii intreprinderii municipale au aplicat tratamente chimice de prevenție a bolilor…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca miercuri, 03 aprilie 2024, va fi limitat temporar accesul persoanelor in anumite locuri publice din capitala. Masura este luata de poliție in contextul vizitei oficiale in Republica Moldova a E.S. dl Alexander De Croo, Prim-ministru al Regatului Belgiei.…

- O noua ediție a spectacolelor muzicale de weekend pentru seniorii din Capitala, se vor desfașura astazi și miine, noteaza Noi.md. {{709503}} Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca simbata și duminica, 16 și 17 martie 2024, orele 14:00-17:00, persoanele de virsta a treia sint invitate la spectacolele…

- Primaria Municipiului Chișinau ii invita pe toți la Tirgul de Primavara, care se va desfașura in centrul capitalei, noteaza Noi.md. Pina pe 31 martie, comunitatea de meșteri populari și producatorii autohtoni, va așteapta in inima capitalei, in Piața Marii Adunari Naționale, pentru a marca inceputul…

- Festival de Dragobete, de maine, in Piata Civica.Un program bogat, cu spectacole si delicii culinare, in jurul unei sarbatori populare romanesti. In plus, evenimentul nu implica finantare de la bugetul primariei, domeniul public fiind pus la dispozitia organizatorului contra cost, transmite Primaria…