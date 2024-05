West Side Flower Fest. Care este programul la festivalul florilor din Parcul Drumul Taberei

Stiri pe aceeasi tema

- 18-19 mai 2024 | Urban Playfield la Alba Iulia: Festivalul sporturilor luate in joaca pentru cei mici și cei mari, in Cetatea Alba Carolina. PROGRAMUL 18-19 mai 2024 | Urban Playfield la Alba Iulia: Festivalul sporturilor luate in joaca pentru cei mici și cei mari, in Cetatea Alba Carolina. PROGRAMUL…

- Festivalul "Zilelor Muzicale Targumureșene" se va deschide cu un Concert simfonic extraordinar, care va avea loc joi, 9 mai 2024. Orchestra simfonica a Filarmonicii va fi dirijata de Mihaela-Cesa Goje iar solista serii va fi pianista Anna Fedorova (Olanda-Ucraina). Programul va fi urmatorul: Concert…

- In perioada 11-13 aprilie, la Chișinau, in sala de box a Manejului de Atletica Ușoara, se va desfașura cel de-al doilea Turneu Internațional de Box "In memoria antrenorului emerit al Republicii Moldova ”L.P. Tomșa". La competiție vor participa tineri boxeri de 12-14 ani din Italia, Israel, Ucraina și…

- Articolul Trans Bus modifica programul de transport pe traseele 5 și 10, incepand cu 6 aprilie 2024 se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Societatea Trans Bus S.A. Buzau anunța ca incepand cu data de 06.04.2024, va modifica programul de transport pe traseele 5 si 10, dupa cum urmeaza: Traseul 5…

- Faceti va din timp planuri de calatorie pentru vacanta CFR Calatori informeaza ca, in perioada 14 iunie ndash; 14 octombrie 2024, trenul international ldquo;Romania" va asigura zilnic legatura directa de la Bucuresti catre Istanbul Halkali, Varna, Sofia si retur. Biletele spre dinspre aceste destinatii…

- Festival de Dragobete, de maine, in Piata Civica.Un program bogat, cu spectacole si delicii culinare, in jurul unei sarbatori populare romanesti. In plus, evenimentul nu implica finantare de la bugetul primariei, domeniul public fiind pus la dispozitia organizatorului contra cost, transmite Primaria…