Daca in multe domenii reformele s-au prelungit printr-o nesfarșita tranziție, in ceea ce privește „Protecția Copilului" am inregistrat o evoluție incredibila, de la criza „orfanilor Romaniei" care devenise o problema internaționala in 1990, reușind sa avem unul din cele mai bune sisteme de protecție din Europa, cel puțin din punct de vedere legislativ, pentru ca […]